Stiri pe aceeasi tema

- Vrem familie intemeiata pe casatoria dintre o femeie si un barbat? O chestiune pe marginea careia romanii se pronunta in octombrie. Parlamentarii au incercat si ei sa dea un raspuns. Alexandru Baisanu, deputat ALDE, sustine ca prioritar este ca viitoarea generatie sa nu invete "ca se poate si altfel".

- Europarlamentarul Maria Grapini ia in privința modificarii Constituției pentru definirea casatoriei ca fiin uniunea dintre un barbat și o femeie."Am vazut tot felul de postari legate de referendum: ca ne costa prea mult,ca il confisca Dragnea,ca de ce sa facem referendum daca avem Constituție.....…

- CCR a dat aviz favorabil initiativei de rezivuire a Constitutiei pentru redefinirea noțiunii de familie, potrivit careia familia se întemeiaza pe casatoria între un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita între soti.Astfel, judecatorii au decis cu sapte voturi "pentru"…

- Vicepresedintele PSD, Doina Federovici, a anuntat, marti, dupa adoptarea in Senat a initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei pentru modificarea definitiei casatoriei ca alaturi de colegii social-democrati a votat pentru casnicia dintre un barbat si o femeie.

- Vicepreședintele PSD Doina Federovici a anunțat astazi dupa adoptarea in Senat a inițiativei cetațenești de revizuire a Constituției pentru modificarea definiției casatoriei ca alaturi de colegii social-democrați a votat pentru casnicia dintre un barbat și o femeie.

- Referendum aprobat de Senat pentru revizuirea Constitutiei Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se întemeiaza pe casatoria liber consimtita între un barbat si o femeie a fost adoptata marti în plenul Senatului. Initiativa cetateneasca,…

- Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata marti in plenul Senatului. Initiativa cetateneasca, pentru care era necesara sustinerea a cel putin doua treimi din numarul senatorilor,…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent, informeaza…