- A murit un barbat de 63 ani din județul Timiș. Boala a debutat in 30 martie cu febra, vertij, polidipsie, motiv pentru care se interneaza in Spitalul Județean Timișoara. Depistat pozitiv in 31 martie, este transferat pe 1 aprilie la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Pe 6 aprilie,…

- Autoritațile anunța noi decese din cauza coronavirusului. Printre cele șapte decese raportate marți se numara și cel al unui tanar in varsta de 26 ani de ani, din județul Mureș. Acesta a murit in urma cu doua zile, dupa ce, in aceeași zi a fost confirmat cu coronavirus.

- Ziarul Unirea Inca zece DECESE provocate de COVID-19. Bilantul in Romania ajunge la 372 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca 10 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor in Romania ajunge astfel la 372. Deces 363 Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca doua decese in randul pacientilor cu COVID-19, in Teleorman si in Brasov. Numarul deceselor cauzate de coronavirus in Romania ajunge la 248.Deces 247 Barbat, 59 ani din județul Teleorman. Debut pe 03.04.2020.Prezentat pe 07.04.2020…

- Persoanele decedeate au între 64 si 88 ani având domiciliul în judetele Alba, Mures, Brasov, Hunedoara si Municipiul Bucuresti. Astazi a fost înregistrat primul deces si în judetul Brasov. Acesta avea ca si conditii medicale preexistente diabet zaharat de tip II, obezitate,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte șase decese inregistrate in randul pacientilor cu Covid-19. Bilantul mortilor a ajuns, in tara noastra, la 168. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, situatia celor 6 decese este: – Barbat, 86 ani din jud. Botosani. Internat in data de 23.03.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, in aceasta dimineata, decesele a inca cinci persoane care erau infectate cu COVID-19. Astfel, numarul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 156 in Romania. Cele cinci ultime decese anuntate de Grupul de Comunicare Strategica sunt urmatoarele: Barbat de…

- Cu cateva minute in urma a fost confirmat cel de- al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi care a intrat in contact cu un caz confirmat in Varșovia – Polonia. Acesta era in autoizolare din data de 9…