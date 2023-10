Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina, transmite AFP. ”Ca urmare a conditiilor…

- Extinderea Uniunii si pregatirea sa pentru primirea de noi membri a fost discutata la reuniunea informala a Consiliului European. De asemenea, s-au abordat temele majore ale momentului – precum apararea, migratia, rezilienta, competitivitatea, angajamentul global al Uniunii si sprijinul pentru Ucraina.…

- “Comertul international si prezenta afacerilor straine in Rusia s-au diminuat semnificativ. Peste 40% dintre investitorii straini fie au decis sa paraseasca Rusia, fie si-au lichidat deja afacerile” in aceasta tara, precizeaza Comisia Europeana in raspunsul la o intrebare primita din partea eurodeputatului…

- Luni, 11 septembrie, Rusia a declarat ca o interdicție a Uniunii Europene privind intrarea rușilor in blocul comunitar cu unele bunuri personale, inclusiv autoturismele, este rasista, Dmitri Medvedev sugerand inclusiv o masura diplomatica radicala, relateaza Reuters și Hotnews . Comisia Europeana afirma…

- Guvernul condus de cancelarul german Olaf Scholz a convenit in ziua de marți asupra unui plan pentru diminuarea impozitelor in valoare de aproximativ 7 miliarde de euro anual pentru companii, cu scopul de a revigora cea mai mare economie din Europa, conform informațiilor furnizate de Deutsche Welle…

- Statele Unite ale Americii au promis asistența financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- Potrivit biroului procurorului general al Ucrainei, peste10.000 de civili au fost uciși in Ucraina din 24 februarie 2022, cand s-a declanșat invazia rusa. 15.000 de persoane au fost ranite, transmite BFMTV. Cel puțin 10.749 de civili, din care 499 de copii au fost uciși de la inceputul invaziei ruse,…