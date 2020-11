Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a atacat-o violent și pe Oana Roman, jignirea oribila fiind facuta chiar acum. Oana Zavoranu a ieșit la atac dupa ce Oana Roman a spus despre ea in urma cu doar cateva zile ca e o femeie agresiva. Astfel, bruneta i-a dat replica fiicei fostului premier Petre Roman. Un nou scandal zguduie…

- Oana Roman a raspuns la cateva intrebari incomode, sub ”amenințarea” sosului iute, in emisiunea lui Maruța. Printre ele, și una despre Oana Zavoranu, careia i-a facut o scurta caracterizare: „Branza buna in cel mai prost burduf de caine.” Oana Roman, cuvinte dure la adresa Oanei Zavoranu: „Deșteapta,…

- In urma cu mai mulți ani Oana Roman și Oana Zavoranu au fost in plin razboi, asta dupa ce bruneta a criticat-o dur pe fiica lui Petre Roman din cauza kilogramelor in plus. Astazi, dupa ce Oana Zavoranu a ajuns la silueta mult dorita, aceasta i-a transmis un mesaj dur celei cu care era in razboi!

- Oana Roman și Marius Elisei au fost invitați in cadrulemisiunii lui Catalin Maruța, de la Pro TV. Aceștia au acceptat provocarea „Spunețitot sau va ia gura foc”, unul dintre jocurile celebre din emisiune . Astfel,vedeta tv a facut dezvaluiri neașteptate in fața tuturor.Oana Roman și soțul ei au fost…

- In urma cu cateva ore, Oana Roman le-a transmis internauților ca a ajuns cu fiica ei la medic. Ba mai mult, vedeta le-a impartașit fanilor cateva imagini din cadrul clinicii, dezvaluindu-le și motivul pentru care au apelat la doctor.

- In urma cu doua zile, Adelina Pestrițu a anunțat cu lacrimi in ochi ca a fost infectata cu noul coronavirus. In acest moment, vedeta este internata in spital. Cand au auzit vestea trista, prietenii i-au transmis mesaje, printre aceștia și Oana Roman, care a aflat mai tarziu de ceea ce i se intampla…

- Celebrul bucatar Adi Hadean, care face acum o emisiune la Digi 24, și-a pierdut rabdarea pe facebook in ceea ce privește obiceiul romanilor de a comanda mancare fast-food. „Ce e rau in a manca acasa? Nimic, desigur, mai ales daca mananci ce ai gatit tu. Nu-i rau nici sa mananci mancare comandata/livrata…