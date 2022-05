Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a fost intampinata, sambata, de președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, la una din vilele de protocol, nu la Palatul Cotroceni. Prima Doamna a SUA are o intalnire privata cu Carmen Iohannis, de peste o ora. Jill Biden viziteaza,…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, sustine ca vizita Primei Doamne a SUA, Jill Biden, in Romania are tripla semnificatie: arata ca cei aflati in dificultate, in cazul de fata refugiatii, nu au fost uitati, incearca sa sensibilizeze popoarele din zona cu privire la acest subiect…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a sosit in Romania, vineri, in cea de-a doua vizita oficiala in tara noastra. Prima vizita a avut loc in 2014, cand s-a aflat in Romania alaturi de sotul ei, Joe Biden, la acea vreme vicepresedinte al Statelor Unite. Prima doamna a sUA a atreizat cu avionul Air Force…

- Ministrul Apararii din Croația susține ca s-au gasit urme ale unei bombe sovietice in aeronava fara pilot prabușita la Zagreb. Dupa doua zile și jumatate, epava aeronavei a fost scoasa din crater. Intreaga operațiune a fost urmata de declarațiile ministrulului Apararii, Banozic, care a anunțat ca s-au…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anuntat, joi, ca au fost stabilite puncte de primire pentru refugiati in judete de granita cu Ucraina. „Pentru inceput am stabilit sase sau sapte judete unde vom avea puncte pentru primire refugiati. Avem pregatite toate materialele pentru asta, am activat aceste puncte”,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marți dimineața la postul radio Romania Actualitați ca țara noastra e la „un concert european” privind masurile pe care UE vrea sa le aplice rusiei, in criza din Ucraina. Conform transcriptului emisiunii la care a participat Vasile Dincu marți dimineața,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, marți, ca Romania s-a pregatit pentru peste 500.000 de refugiați din Ucraina și ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe, in vecinatatea granițelor”. „Peste 500.000 de refugiați, asta e cifra la care ne-am pregatit. Sunt multe puncte, exista un plan…