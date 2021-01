Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții am auzit in ultima vreme de Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cei doi artiști formeaza un cuplu adorabil, admirat de fanii romani și moldoveni. In utlima sa fotografie de pe Instagram, Edward s-a afișat cu...o alta femeie! Oamenilor nici ca le-a venit sa creada cand le-a spus ca este nimeni…

- Lili Sandu și Silviu Țolu le-au oferit fanilor de pe rețelele de socializare o imagine dintr-un moment tandru, in care se sarutau pasional pe canapea. Cei doi „porumbei” sunt mai indragostiți ca niciodata și nu se sfiesc sa arate acest lucru și lumii.

- Artistul Famous Production va petrece in acest an sarbatorile de iarna la Chișinau, alaturi de logodnica sa, Cleopatra Stratan, și de viitorii socri. „Anul acesta ma aflu puțin mai departe de familia mea, dar alaturi de noua familie. Avem multe planuri impreuna, vrem, eu și Cleopatra, sa ne cream primele…

- Timp de șase ani, din 2004 pana in 2010, Amalia Nastase (44 de ani) a fost casatorit cu fostul jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani). Impreuna au doi copii, doua fiice, Alessia (16 ani) și Emma (13 ani). Din anul 2010, Amalia formeaza un cuplu cu Razvan Vasilescu (40 de ani) alaturi de care, in…

- Dupa cererea in casatorie care a topit inimile fanilor, Cleopatra Stratan și Edward Sanda fac primele declarații despre copil. Toata lumea astepta aceste marturisiri din partea celor doi cantareti. Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre posibilitatea de a avea un copil In urma cu doua luni, admiratorii…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au logodit vara aceasta, iar tinerii artiști abia așteapta sa iși uneasca destinele in toata puterea cuvantului. Cei doi indragostiți au planuri mari pentru viitorul lor impreuna, și chiar și-au ales și nașii ce urmeaza sa le fie parinți spirituali.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda continua sa uimeasca pe zi ce trece cu dragostea lor nemarginita. Cei doi „porumbei” au „dat din casa” și le-au impartașit admiratorilor o imagine din inimitatea lor. Iata cum s-au fotografiat in așternuturi!

- Edward Sanda le-a satisfacut fanilor cea mai arzatoare curizoitate. Pentru ca acum este logodit cu frumoasa Cleopatra Stratan, artistul a marturisit și cand anume il va face tata. Cei doi ”porumbei” și-au facut planuri mari de viitor, de la care iși doresc sa nu se abata nici macar o clipa.