Micul oraș Vincent din Alabama, SUA, a votat pentru desființarea forțelor de poliție dupa ce au fost dezvaluite mesaje text rasiste schimbate intre doi ofițeri. In schimbul de replici, care a aparut recent pe rețelele de socializare, un utilizator pe nume „752” a intrebat: „Cum numiți o sclava insarcinata?”. „Cumperi una, primești una gratis” La […] The post „Cum numiți o sclava insarcinata?” Intreaga poliție dintr-un oraș american, desființata first appeared on Ziarul National .