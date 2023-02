Cum ne vom încălzi casele în viitor? Sfaturi de la experți Incalzirea imobilelor este principala problema energetica din Europa și Romania. Incalzirea reprezinta cantitatea cea mai mare de energie consumata intr-un imobil, dar și cantitatea cea mai mare de energie utila consumata dintre toate sectoarele de consum. De asemenea, incalzirea determina și costurile cele mai ridicate avand cel mai mare impact social. Nu in ultimul rand pentru incalzire, obținerea energiei regenerabile reprezinta cea mai mare provocare in viitor la nivelul Romaniei și al Europei. In Romania estimarile privind consumul de energie primara a anului 2022 arata ca țițeiul, carbunele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In randul statelor membre UE, conform Eurostat, ponderea imobilelor alimentate din sursele regenerabile de energie pentru incalzire și racire a fost mai mult de jumatate in Inslanda (79,4%), Suedia (66,1%), Letonia (57,8%), Finlanda (57,5%) și Estonia (52,3%). Obținerea energiei pentru incalzire din…

- Prognoza meteo din zilele urmatoare anunța temperaturi scazute. Iar acest lucru duce la un consum mai mare de gaze.Specialiștii spun ca nu trebuie sa ne facem griji prea mari in aceasta privința. ”Chiar daca s-au extras importante cantitați de gaze din depozite in ultimele 3 luni, nivelul…

- Daca la utilitați precum serviciile de telefonie, de internet și chiar energia electrica romanii achita, in general, același preț in orice colț al țarii, lucrurile stau radical diferit in ceea ce privește costurile de incalzire. In funcție de oraș, ele pot fi și de trei ori mai mari! O analiza facuta…

- Obținerea celui mai mic preț la energia necesara incalzirii locuințelor, dar și mai important perspectiva reducerii in viitor a prețurilor la incalzire, se poate face doar prin investirea in sisteme care determina scaderea costurilor unitare cu energia, scrie Dumitru Chisalița, președintele Asociației…

- In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile date, cel mai ridicat deficit guvernamental in trimestrul trei din 2022 s-a inregistrat in Romania (6,3% din PIB) si Ungaria (6,1% din PIB), arata Eurostat, citat de Agerpres. Romania a inregistrat un deficit de 3,1% din PIB in trimestrul doi…

- Gazele naturale s-au ieftinit luni cu 14,4% pe bursa olandeza de la Amsterdam, cea care da tonul prețurilor din Europa, pana la minimul ultimelor 16 luni, scrie Bloomberg . Gazele naturale cu livrare in februarie 2023 costa acum 55,45 euro/MWh, cel mai mic nivel din septembrie 2021, iar de la inceputul…

- Vanzarile pe piața imobiliara s-au prabușit in mai multe țari din Europa. In Romania, numarul potențialilor clienți a scazut, odata cu majorarea dobanzilor, iar evoluția prețurilor e incerta. In Polonia, situația e oarecum similara, iar acolo locuințele s-au scumpit. Și in Germania, volumul tranzacțiilor…

- Declarativ, cu totii ne batem cu caramida-n piept pentru educatie, cercetare si cultura, insa alocarile bugetare pentru aceste domenii arata ca altele sunt prioritatile. Mai marii oraselor si ai satelor bifeaza tot felul de evenimente culturale pentru sporirea notorietatii, increderii publicului, intentiei…