Stiri pe aceeasi tema

- Protestul actual al transportatorilor din capitala canadiana a „scapat de sub control”, a declarat primarul din Ottawa, care a anuntat starea de urgenta, centrul orasului fiind blocat de opozantii masurilor anti-Covid. Protestatarii, care au ajuns pentru prima data in capitala pe 29 ianuarie, si-au…

- In contextul raspandirii accelerate a variantei Omicron și al exploziei numarului de cazuri Covid, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a elaborat un ghid de masuri, prin care se inlocuiește carantina cu masca de tip FPP2. Totodata, numarul de zile de izolare pentru infectații cu noul…

- Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi a raportat o crestere cu 7- a numarului de nasteri in 2021 fata de 2020, in cadrul unui bilant realizat in care a fost analizata activitatea medicala din anul precedent. Managerul institutiei, dr. Gabriel Martinescu, apreciaza ca situatia nasterilor este mai buna…

- Antiviralele orale sunt eficiente la toate variantele virale ale COVID-19, insa acestea se pot administra doar pacientilor eligibili pentru un astfel de tratament, in urma prescriptiei medicului, precizeaza specialistii Comisiei de boli infectioase a Ministerului Sanatatii. Medicii specialisti din…

- Intreaga Europa se confrunta cu o creștere record a infecțiilor zilnice cu Covid-19. Petrecerile de Revelion sunt astfel anulate in cele mai multe țari, in condițiile in care majoritatea guvernelor impun restricții. La polul opus, autoritațile romane au ridicat toate limitarile de ora pentru petrecerile…

- PSD iși respecta promisiunea de a schimba radical abordarea in gestionarea pandemiei, anunța social-democrații intr-un comunicat oficial.„PSD considera ca masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate miercuri de ministrul Sanatații, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, marcheaza…

- Germania va limita o mare parte a vietii publice in zonele in care spitalele devin periculos de pline cu pacienti cu Covid-19 la persoanele care fie au fost vaccinate, fie s-au recuperat dupa boala, arata un document citat de Reuters. Liderii nationali si regionali, reuniti joi, au convenit…