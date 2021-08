Cum ne răcorim casa pe caniculă Pe timpul caniculei, ramai in casa sau limiteaza expunerea la soare, mai ales intre orele 11:00-18:00. Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul. Un prim sfat pentru racorirea locuinșei: izoleaza ferestrele. Monteaza temporar, intre ferestre si perdele, un sistem de reflectare a […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

