Cum ne protejam telefonul de lovituri? La fel cum iti protejezi celelalte bunuri precum, masina, casa si multe alte lucruri importante din viata ta, asa trebuie sa ai grija si de telefonul tau. In era tehnologiei acesta este un dispozitiv esential, indispensabil chiar, care te ajuta sa co... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mama și fiul ei au ajuns in arest dupa ce au declarat furat un telefon Iphone X, pentru a fi despagubiți de societatea de asigurari. Ei au obținut un alt aparat similar pe care l-au amanetat, dar s-au laudat in fața prietenilor cu fapta lor. Polițiștii au strans probe și i-au reținut, iar ulterior…

- Galaxy Note9 de la Samsung a ajuns in redactia Go4it.ro si inainte sa trecem la testare am decis sa filmam procesul de „scoatere din cutie”. In perioada urmatoare vom lucra la review-ul complet, insa pentru moment puteti da play clipului de mai sus pentru a vedea primele noastre impresii despre telefon.…

- Alexoi a dezvaluit faptul ca se ajuta de telefonul mobil pentru a comenta intrecerea, scrie digisport.ro. "Vreau sa știe toata lumea: comentez la telefon. Aș vrea sa știu unde e greșeala, sa aiba puterea cineva din TVR sa recunoasca daca a greșit sau nu. Nu e deloc ușor, e frustrant, oamenii…

- Un barbat în vârsta de 28 de ani din Cimislia este cercetat penal pentru furt, dupa ce a fost retinut de catre politisti. Barbatul ar fi patruns într-un automobil parcat pe strada Calea Mosilor, prin deteriorarea geamului, de unde a sustras un telefon mobil, cauzând…

- Mihaela Borcea a fost tot timpul langa sotul ei, iar cand acesta a starnit scandaluri in puscarie, i-a luat apararea. "Este demoralizat, e in depresie! Mi-e frica sa nu i se intample ceva. Cel mai important este sa nu isi piarda mintile. Telefonul este accesibil tuturor, nu e doar pentru el.…

- Rusia nu s-a pregatit pentru lovituri de departajare inaintea meciului cu Spania din optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, a declarat marti portarul Igor Akinfeev, care a fost eroul calificarii echipei gazda, salvand doua suturi de la punctul cu var, scrie agerpres.ro.

- iPhone 3GS s-a lansat in urma cu noua ani, fiind deja considerat o relicva a inceputurilor smartphone-ului modern, asa ca ne-am mira sa gasim un astfel de dispozitiv pe rafturile unui magazin sau operator telecom. Se pare insa ca SK Telink, cea mai mare companie telecom din Coreea de Sud, va pune la…