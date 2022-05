Cum ne protejam pielea in sezonul cald. De la alegerea protecției solare optime, la costume de baie cu filtru UV Expunerea fara protecție la radiațiile solare are multe efecte daunatoare pentru piele și pentru sanatate in general. Pe langa protecția solara, este recomandat sa limitam timpul petrecut afara in orele de risc și sa folosim haine cu filtru UV, atat la adulți, cat și la copii. Lumina solara permite corpului sa sintetizeze vitamina D, esențiala […] Citește Cum ne protejam pielea in sezonul cald. De la alegerea protecției solare optime, la costume de baie cu filtru UV in Alba24 .