Stiri pe aceeasi tema

- ​​Iulius Firczak, deputat in cadrul Grupului parlamentar al minoritaților naționale din partea rutenilor, este ingrijorat de situația din Ucraina. „Este o situație foarte dificila, din pacate drumul Ucrainei a ajuns intr-un punct foarte dificil și nu știu cum se va finaliza aceasta situație foarte grea…

- Conducatorul Bisericii Ortodoxe din Cipru, Hrisostom al II-lea, anunta ca 12 preotii nevaccinati urmeaza sa fie suspendati, incepand de marti, in cazul in care nu respecta regulile bisericii impotriva Covid-19, scrie News.ro . Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea a anuntat duminica, la postul public de…

- Pfizer/BioNTech au anunțat ca testarea vaccinului anti-Covid specific impotriva variantei Omicron va incepe in curand. Vaccinul va fi testat pe 1.400 de voluntari. Pfizer/BioNTech au anunțat, marți, ca au inceput testarea clinica a unei noi versiuni a vaccinului anti-coronavirus, dezvoltat special pentru…

- Pentru a preveni imbolnavirile in perioadele cu temperaturi foarte scazute, este important sa nu stati afara mai mult de 30-40 de minute si sa va miscati pe cat posibil.Cat timp stam si asteptam un autobuz sau altceva, e bine sa ne miscam chiar si pe loc pentru a stimula circulatia sangelui la nivelul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat joi Rusia ca se va confrunta cu sanctiuni economice si financiare „masive” din partea UE daca va ataca Ucraina, transmite Reuters.

- Riscul de internare in spital al celor infectați cu varianta Omicron a COVID-19 este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, potrivit unui studiu britanic. „In general, am gasit indicii ale unei reduceri a riscului de spitalizare pentru infecțiile Omicron in raport cu…

- Un tribunal german a condamnat marti - pentru prima oara in lume - la inchisoare pe viata un irakian din cadrul Statului Islamic (SI), Taha Al-Jumailly, in varsta de 29 de ani, pe care l-a gasit vinovat de genocid, crime impotriva umanitatii care au antrenat moartea, crime de razboi si complicitate…