Stiri pe aceeasi tema

- Compania Uber a introdus o serie de masuri de siguranta pentru clienti, care sunt disponibile momentan doar in Statele Unite, potrivit NBC, citat de Ziarul Financiar. Compania de tehnologie a lansat aceste masuri marti, printre care se numara si asa-numitul „buton de panica”. Butonul le permite clientilor…

- Pompierii vranceni, ajutati de colegi de-ai lor din cadrul ISU Covasna, dar si de voluntari au intervenit cu un numar mare de autospeciale pentru a stinge flacarile ce au cuprins patru case din Tulnici. In tot acest timp, medicii au avut in grija cateva persoane in varsta, care au suportat cu greu dezastrul…

- Panica intr-un bloc din Bucuresti.Un incendiu a izbucnit intr-un bloc de pe strada Foișorului, in zona Piața Vitan. La fata locului, pompierii intervin deja cu mai multe autospeciale și cu o macara, anunta Digi 24. Din primele informatii se pare ca in apartament se afla un nou – nascut,…

- Interventiile publice ale finantatorului FCSB au tulburat, in ultimii ani, planurile antrenorilor. Indiferent de numele celui care a ocupat in acte postul de antrenor, Gigi Becali a influentat direct forma si moralul fotbalistilor prin declaratiile publice sau prin interventiile in privat, povestite…

- Doi judecatori ai Curții Constituționale a Romaniei au confirmat ca in februarie 2015 l-au chemat la sediul instituției pe președintele Klaus Iohannis pentru ca se temeau de ce li s-ar putea intampla dupa ce au respins doua legi susținute de serviciile de informații și de DNA. Panica a aparut in mijlocul…

- In urma sapaturilor efectuate pe Șoseaua Nordului a fost descoperit un proiectil neexplodat. Muncitorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și o echipa de pirotehniști. Momente de panica pe Șoseaua Nordului, acolo unde a fost descoperit proiectilul…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat recomanda ca in cazul unui cutremur sa ne adapostim sub o grinda sau sub o masa, sa nu intram in panica si, daca avem timp, sa inchidem gazele. Precizarile, dupa ce miercuri seara a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe Richter.

- Pasagerii unui zbor care a decolat de pe aeroportul Otopeni, cu destinația Spania au avut parte de momente de groaza.Pasagerii au trait o adevarata spaima atunci când nava a cazut din gol sute de metri și a ratat apoi aterizarea. Printre pasageri s-a aflat și cântarețul de…