- Termenul de diaree acuta se refera la diaree, respectiv la eliminarea a mai mult de 3 scaune apoase și moi pe zi, dar intr-o forma agravanta. Scaunele sunt dureroase, producand o senzație intensa de usturime.

- Cazurile de enterocolita sunt mult mai frecvente pe perioada sezonului estival, iar asta deoarece mâncarurile se altereaza mai rapid din cauza caldurii. Îti spunem mai jos ce este bine sa manânci în caz de enterocolita!

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters.Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make…

- Atunci cand urmeaza sa stam la soare pentru o perioada lunga de timp si vrem sa ne protejam de arsurile solare, putem sa apelam la produse alternative naturale in locul obisnuitelor creme din comert, scrie exquis.ro. Acestea nu numai ca ne protejeaza de razele UV, dar hidrateaza si eficent pielea,…

- Primaria Capitalei, prin Creart va organiza in perioada 8-10 iunie, in Parcul Izvor, cea de-a patra ediție a festivalului Natura Fest. Evenimentul incurajeaza un comportament responsabil fata...

- In urmatoarele zile meteorologii anunța ploi cu descarcari electrice, fenomene, extrem de periculoase care pot duce la tragedii, scrie stirilocale.md. Doar in trei zile, fulgerul a facut doua victime. Duminica, o fetița a murit dupa ce a fost lovita de fulger in timp ce culegea caise, iar marți, un…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Dambovita, in colaborare cu Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, celebreaza Saptamana Europeana a Vaccinarii, in perioada 23-29 aprilie 2018. Este o initiativa regionala condusa si coordonata de Biroul Regional OMS pentru Europa si este implementata de Statele…

- Daca in Romania instituția DENUNȚATORULUI e hulita in contextul actual al discutarii legilor justiției și a problemelor create in jurul Direcției Naționale Anticorupție, in Europa lucrurile stau radical diferit. Un proiect al Comisiei Europene ridica nivelul de protecție a celor care denunța nereguli…