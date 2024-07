Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura din Romania va continua sa creasca in intensitate in zilele urmatoare, astfel incat temperatura resimțita in aer liber va atinge 45 de grade Celsius. In aceste condiții, este posibil ca Administrația Naționala de Meteorologie sa emita un cod roșu. Cod Roșu in Romania In ceea ce privește…

- CFR Calatori informeaza ca in perioada cu fenomene meteo extreme – val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat, care se inregistreaza pe majoritatea secțiilor feroviare, trenurile circula cu restricții de viteza impuse de catre administratorul infrastructurii feroviare – compania CFR SA. Aceste…

- Meteorologii avertizeaza ca valul de caldura care a cuprins Romania in ultimele zile continua sa se extinda și sa atinga noi maxime. Aceștia au emis un Cod portocaliu de canicula valabil pentru ziua de miercuri in București și in alte 9 județe. In același timp, restul țarii va fi sub Cod Galben de canicula.…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta canicula, marti, 9 iulie 2024, in cea mai mare parte a Romaniei. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius in regiunile sudice! Din pacate, valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara. Val de canicula in Romania…

- Canicula este definita ca o perioada de caldura și umiditate ridicata, cu temperaturi peste 32,2 °C timp de 2-3 zile. Conform prognosticului meteo, la noi se prevede o perioada de mai mult de o saptamana cu temperaturi maxime de 34-36 °C și radiații UV puternice.

- ANM a anunțat ca un nou val de caldura cuprinde Romania. Vremea va deveni iar caniculara saptamana viitoare, cand se vor inregistra 40 de grade Celsius, la umbra. Aerul va fi sufocant, iar nopțile tropicale. Cele mai ridicate temperaturi din vara asta Temperaturile vor ajunge la 35-36 de grade Celsius,…

- Meteorologii ANM anunta canicula care se extinde treptat in majoritatea zonelor tarii pana la finalul saptamanii viitoare. Duminica este Cod Galben in Crisana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei si in sud-vestul Munteniei, iar pentru luni numarul judetelor aflate sub Cod Galben creste și temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, iar potrivit acesteia, se vor inregistra temperaturi record, aproape de 40 de grade Celsius. Revine canicula in Romania In cursul zilei de astazi, ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarea luna. Mai exact,…