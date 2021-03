Stiri pe aceeasi tema

- Inca cinci persoane au fost reținute, in urma masurilor speciale de investigație și urmarire penala intreprinse in vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a altor persoane ce fac parte din grupul infracțional specializat in sustragerea mijloacelor de pe cardurile bancare. Potrivit poliției, unul…

- O grupare criminala specializata in furtul banilor de pe cardurile bancare a fost destructurata de poliție. Este vorba despre 12 membri cu varste intre 20 și 45 de ani, dintre care doi iși ispașesc pedeapsa in penitenciare.

- O grupare criminala formata din 12 membri, a fost documentata și destructurata de Direcția de Poliție mun. Chișinau de comun cu Procuratura mun.Chișinau oficiul principal și cu sprijinul angajaților din cadrul BPDS ,,Fulger” al IGP, pentru comiterea unui șir de escrocherii prin insușirea mijloacelor…

- Exemplu de spirit civic oferit de un barbat din Iasi. Acesta a gasit peste 5.000 de euro la un bancomat si a anuntat imediat la politia si pe reprezentantii unitatii bancare. Politistii au dat rapid de urma pagubitului. Este vorba despre un client care incercase sa depuna o suma de bani in Euro la bancomat…

- CHIȘINAU, 13 ian - Sputnik. Cum utilizeaza cel mai des moldovenii cardurile bancare? Atunci cand le este transferat salariul, pensia etc., merg la un bancomat și scot numerar. Pandemia COVID-19 aduce insa schimbari și in acest domeniu. Din propriile observații, constatam ca oamenii platesc mai des…

- In premiera pentru Moldova, MAIB lanseaza serviciul de livrare a cardurilor bancare la domiciliul sau biroul clienților. Incepand de astazi, 31 decembrie a.c. nu mai e necesar sa faci doua drumuri la banca, deoarece poți opta pentru livrarea cardului acasa prin curier. Astfel, la completarea cererii…

- Bitdefender: Șase din zece email-uri venite in numele bancilor sunt frauduloase. Cum recunoaștem mesajele false și cum ne protejam conturile bancare Infractorii informatici iși rafineaza incontinuu tehnicile de inșelatorie prin e-mail și folosesc logourile și formatele vizuale ale unor banci cunoscute,…