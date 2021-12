Cum ne pregătim pentru lumea votului permanent Cand votezi pe social media prin fiecare „like”, nu mai ai rabdare ca diverse partide sa te caute o data la patru ani, pentru a le retrimite exponenții in parlament. Traim deja intr-o democrație plebiscitara, in care exercițiul electoral e continuu. Prabușirea comunismului a generat un val universal de entuziasm fața de liberalismul democratic, pe care elitele occidentale l-au proclamat invingator, sperand ca umanitatea asista la „sfarșitul istoriei”: nu era vorba, desigur, despre Apocalipsa, cat despre finalul reprezentarilor dogmatic-ideologice despre lume și societate. Stanga a vazut in acel… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

