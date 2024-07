Cum ne pregătim pentru Apocalipsă: pachetul de supraviețuire de la Costco e garantat 25 de ani Costco a starnit o mulțime de reacții pe rețelele sociale dupa anunțul ca acum vinde un kit de supraviețuire care conține 150 de porții de mancare liofilizata, cu o durata de viața de pana la 25 de ani. Insa, acest lucru nu inseamna ca lumea se confrunta cu o era apocaliptica. Intr-o lume in care […] The post Cum ne pregatim pentru Apocalipsa: pachetul de supraviețuire de la Costco e garantat 25 de ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

