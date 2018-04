Stiri pe aceeasi tema

- Plantele nu trebuie înghesuite una lânga cealalta, distanta minima dintre ele fiind de 1,2 metri, iar cea dintre rânduri - de cel putin 2,5 metri. Primavara se face simtita, iar cele câteva zile consecutive de temperaturi peste 15 grade dau curaj oamenilor sa…

- Legumele de primavara, precum salata, ceapa verde, castravetii si rosiile, vor veni in acest an cu o usoara intarziere, din cauza temperaturilor scazute din ultima vreme, insa pretul acestora va fi mai mare doar la inceput, asa cum se intampla in fiecare an pana se regleaza piata, a declarat, luni,…

- Incepand din anul 1999, ziua de 21 martie este declarata de UNESCO Ziua Poeziei, ca o recunoaștere a faptului ca oamenii de litere și de cultura, poeții și scriitorii din intreaga lume și-au adus o contribuție remarcabila la imbogațirea culturii și spiritualitații universale. Va invitam, prin urmare,…

- In comuna galateana Tepu, una dintre asezarile din judet care se confrunta cu mari dificultati financiare, va fi construit in aceasta primavara un garaj impunator, care va costa circa 87.000 de euro (402.000 lei). Chiar daca la scara bugetului national suma pare o bagatela, la nivelul bugetului local…

- Sambata la ora 17 erau locuri in care temperaturile depaseau 22 de grade, iar o zi mai tarziu in aceleasi orase erau 0 grade, iar in Moldova erau -10 grade. Variatile bruste de temperatura nu sunt neobisnuite, insa 20 de grade de la o zi la alta reprezinta ceva extrem de rar. In articol puteti vedea,…

- Astenia de primavara nu este o boala, ci un cumul de stari fiziologice, normale, care apar atat la persoanele sanatoase, cat si la cele care au asociata o alta patologie, insa poate avea urmari dintre cele mai nefaste daca nu este tratata la timp, putand sa duca la depresie, sustin specialistii.

- Vine, vine primavara! Cel puțin asta se vede din temperaturile indicate pentru acest sfarșit de saptamana. Maxime de 14 grade Celsius se anunța in fiecare din cele trei zile de weekend, deci putem sa renunțam la gecile foarte groase, caciuli și manuși. Vineri, 9 martie Alba Iulia: minime de 2 grade…

- 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, sau Ziua Mamei, așa cum o mai sarbatoresc romanii, este cea mai frumoasa zi din an, ziua in care toate doamnele și domnișoarele sunt in centrul atenției și sunt rasfațate cu flori, cadouri, bomboane de ciocolata și felicitari. Iata in continuare cateva idei de…