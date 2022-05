Procesul de pierdere in greutate nu este atat de complicat precum este menținerea unei greutați optime dupa incheierea unei diete alimentare. Daca vrei sa slabesti si sa-ti mentii o greutate optima, nu doar nutritia si sportul conteaza, spun cercetatorii. Un factor important de care majoritatea nu ține cont este somnul. Un somn bun și regulat ne ajuta atat in procesul de slabire cat și in menținerea greutații. Persoanele obeze sau cu un surplus de greutate care vor sa renunte la kilogramele in plus si sa nu le repuna, nu prea curand macar, trebuie sa revizuiasca si modul in care se odihnesc. Concret,…