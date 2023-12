Cum ne menținem creierul sănătos Cand ne referim la puterea creierului și la dorința de a ramane ager la nivel mintal, noi cercetari intaresc validitatea teoriei conform careia „daca nu-l folosești, il pierzi", aratand ca oamenii care se pensioneaza devreme prezinta un risc crescut de dezvoltare a demenței. Bineințeles ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa știi ca sunt cinci moduri in care poți pastra savoarea, aroma și gustul ingredientelor dintr-o mancare pe care o prepari, au dezvaluit marii bucatari. Acestea sunt gatitul timpul indelungat, la foc mic, acoperirea vasului in faci mancarea, sotarea, prajirea și fierberea pe jumatate. Gatirea…

- A avea un par sanatos și stralucitor este nu doar un semn al frumuseții, ci și al unei ingrijiri atente și corecte. Parul este una dintre cele mai vizibile parți ale noastre și, ca atare, necesita o atenție speciala. In acest articol, vom explora diferite metode și tehnici de ingrijire a parului, oferindu-va…

- In Mallorca s-a nascut primul copil purtat, pe rand, de doua femei, in pantece. Acestea formeaza un cuplu si isi doreau sa devina parinti. Sarcina comuna a fost posibila printr-o procedura realizata in premiera in Europa.

- Horoscop 5 noiembrie 2023. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 5 noiembrie 2023:Ar fi mai bine sa te bazezi pe tine, pe ceea ce iți spune vocea…

- Nu te puține ori ne putem trezi ca hainele pe care le imbracam au mirosuri neplacute. Asta in ciuda faptului ca le-am luat din dulap, unde erau depozitate spalate. Putem observa cateodata ca hainele noastre au miros de inchis, din cauza faptului ca stau in dulap, neaerisit sau chiar miros de mucegai,…

- Rodica a nascut un baiețel in urma cu 35 de ani, in februarie 1988, insa medicii dat o veste trista la scurt timp. Cadrele medicale i-au spus ca bebelușul ei a murit, insa Rodica crede ca fiul ei a avut o alta soarta. Iata ce a marturisit la Acces Direct!

- Presedintele suspendat al Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, Alexandru Halauca, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca mai e cale lunga pana cand decizia Tribunalului Bucuresti de a inscrie in Registrul Federatiilor Sportive asociatia condusa de Attila Nagy va fi pusa in aplicare, urmand sa faca…

- Activitatea fizica regulata, mancatul sanatos și renunțarea la fumat sunt printre recomandarile de top promovate de medici pentru a ne menține creierul sanatos pe masura ce imbatranim. Iar oamenii de știința spun acum ca mai au un sfat – consumul lactatelor. Cercetatorii din Japonia, care au monitorizat…