Cum ne îngrijim pielea iarna Iarna pielea necesita mai multa atenție din partea noastra, deoarece devine mai uscata și problemele dermatologice se pot accentua.Pentru a preveni descuamarea și pentru a intreține sanatatea pielii, este bine sa urmam cateva recomandari. Hidratarea este cel mai important pas Pentru ca pielea tinde sa se usuce in sezonul rece, trebuie, in primul rand, sa o hidratam. Chiar daca ești afara sau in casa, aerul este mai uscat iarna. Din acest motiv, trebuie sa bei multa apa și sa iți hidratezi pielea. Iarna tindem sa bem mai puține lichide pentru ca nu resimțim senzația de sete la fel ca vara, in zilele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

