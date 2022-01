Cum ne îngrijim mâinile iarna, în ciuda frigului de afară Iarna, oricat de multa crema hidratanta am aplica pe maini, tot nu este suficienta. Mainile sunt in continuare uscate din cauza frigului. Secretul consta in faptul ca, pe langa hidratare, trebuie sa aplicam pielii mainilor și tratamente de exfoliere. “Exfolierea elimina celulele moarte care se acumuleaza pe suprafața pielii, impiedicand-o sa respire. Celule noastre au un anumit ciclu de viața, se multiplica și mor, formand așa-zisa piele moarta. Exfolierea grabește procesul regenerarii pielii și stimuleaza microcirculația sanguina de suprafața. Astfel, pielea devine fina și flexibila”, ne explica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

