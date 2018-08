Stiri pe aceeasi tema

- Unii oameni au un sentiment de repulsie fața de pisici și nu pot explica motivele. Psihologii afirma ca acesta este un motiv serios de a se gandi și a schimba ceva in viața lor. Majoritatea oamenilor trateaza bine și pozitiv pisicile. Insa exista și cei care nu le pot suporta, incearca sa le alunge,…

- O femeie britanica, mama a trei copii, pe care medicii au anunțat-o ca mai are doar cateva luni de trait, a transmis un mesaj catre intreaga lume pentru a atrage atenția ca deși tipul rar de cancer de care sufera ea este considerat tabu, oamenii nu ar trebui sa se fereasca sa vorbeasca despre el.

- PsyPills, aplicația pentru telefoanele mobile elaborata de psihologii Departamentului de Psihologie Clinica și Psihoterapie din Universitatea „Babeș-Boylai” (UBB) din Cluj-Napoca, a fost inclusa intre primele 50 de aplicatii din Romania in clasamentul aplicațiilor dedicate stilului de viața (Mobile…

- Dezvaluiri inedite din copilaria Iuliei Albu. Jurata de la „Bravo, ai stil!” a dezvaluit ca in copilarie avea numeroase porecle din cauza fizicului ei. Vedeta tv a marturisit ca era cea mai inalta și cea mai slaba din toata școala și era numita „Schelet”, „Scheletron”, „Barza” sau „Girafa”. Intr-un…

- Stresul din primii ani de viata poate duce la o maturizare mai rapida a anumitor regiuni ale creierului in timpul adolescentei. De asemenea, stresul resimtit mai tarziu in viata duce la o maturizare mai lenta a creierului unui adolescent....

- Citeste aici cum te influenteaza tranzitul retrograd al lui Neptun. Afla detalii despre cum te influnteaza cele trei evenimente astrale, in general, aici. Iata ce-ti rezerva astrele in amor, in saptamana 18-24 iunie 2018, avand in vedere evenimentele mentionate mai sus. Horoscop…

- Dawn Johnson a decis vara trecuta sa se mute din orasul in care a locuit mai toata viata, intr-o localitate vecina, scrie antena3.ro. Citeste si Tulburator! Ultima imagine cu Madalina in viata, chiar inainte de tragedia din Zalau "Am gasit casa asta la un pret bun. Vanzarea a fost amanata…

- Macanache, implinește astazi 30 de ani. Constantin-Bogdan Dinescu, prezentatorul ”The Four – Cei 4” va fi departe de casa, acesta avand mai multe concerte programate weekendul acesta. Lansat in muzica in 2015, Macanache, care astazi implinește 30 de ani, a devenit repede cunoscut și apreciat pentru…