Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva guvernului Orban, depusa pe 20 august, se va vota pe 31 august.Motiunea de cenzura se va vota luni, 31 august. Guvernul Orban trebuie sa plece, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.Guvernul a sesizat CCR in privinta unui conflict…

- Partidul Social Democrat a postat un mesaj pe o rețea sociala ca raspuns la declarația premierului Ludovic Orban potrivit careia depunerea moțiunii de cenzura reprezinta un conflict juridic de natura constitutionala. ”Singurul conflict constituțional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat…

- Ispita de la Insula Iubirii a creat un adevarat scandal la priveghiul lui Emi Pian, dupa ce a fost scoasa afara de femeile Duduienilor! Aceasta este extrem de nervoasa dupa tot ce s-a intamplat. Scandal uriaș la priveghiul lui Emi Pian Aceasta a fost indurerata din cauza morții interlopului Emi Pian,…

- Interdicția de export a maștilor medicale a fost prelungita pina pe 31 august curent. Guvernul a aprobat o hotarire in acest sens in cadrul ședinței de astazi, 31 iulie. Necesitatea aprobarii acestui proiect se impune in vederea ocrotirii vieții și sanatații oamenilor și asigurarii in continuare a necesitaților…

- Statul indian Nagaland a interzis importul, comercializarea și vanzarea carnii de caine, intr-o acțiune sarbatorita de activiștii pentru drepturile animalelor, noteaza BBC.Guvernul statului din nord-estul Indiei a anunțat interdicția in urma unei campanii susținute de grupurile de protecție a animalelor.…

- Florin Prunea, fost președinte la Dinamo, iși continua razboiul cu Bogdan Balanescu, director general al „cainilor”. Fostul portar il acuza pe actualul oficial ca il influențeaza pe fințatorul Ionuț Negoița și ca il minte pe acesta. „Balanescu are o putere foarte mare asupra lui Negoița! Cea mai mare!…

- La data de 14 iunie 1848, poetul moldovean Vasile Alecsandri a publicat, in revista brașoveana „Foaie pentru minte, inima și literatura”, poezia „Hora Ardealului”, devenita mai tarziu „Hora Unirii”. De menționat ca exista opinia ca poezia „Hora Unirii” sa devina imn național in Romania, avand un…

- Un judecator pentru cazuri urgente din Consiliul de Stat, cea mai inalta instanta administrativa din Franta, a suspendat sambata interdictia demonstratiilor, instituita de autoritati in cadrul masurilor de combatere a epidemiei de coronavirus, informeaza dpa. Magistratul a dat castig de cauza reclamantilor…