Stiri pe aceeasi tema

- Primul deces din Romania la o pacienta cu Flurona: o femeie de 74 de ani din Iași a murit din cauza infecției simultane cu gripa și COVID. Flurona a fost confirmata, la Iasi, si la un barbat de 69 de ani, insa acesta s-a vindecat. „La aceasta pacienta, dubla infectare nu a facut decat sa […] Source

- Gripa face din nou victime. Un copil de numai trei ani a murit la Brasov, in timp ce era internat la spitalul de pediatrie. Cazul vine dupa ce, in Bucuresti, o tanara de 25 de ani a murit tot din cauza gripei si o alta femeie de 50 de ani a sfarsit la fel

- Numarul cazurilor de gripa crește in continuare și sunt cazuri in care parinții nici macar nu iși dau seama de anumite simptome in cazul copiilor. Medicul Mihai Craiu vine cu o serie de sfaturi și ne spune care sunt cele trei semne periculoase in randul celor mici. Atunci cand acestea apar, este momentul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis astazi ca exista posibilitatea ca de maine, 5 Ianuarie 2023, de joi Romania intrand in cea de-a treia saptamana de crestere sustinuta a cazurilor. „Asteptam cifrele de maine, joi se face bilantul. E foarte probabil sa avem a treia saptamana de crestere…

- Suntem la un pas distanta de momentul in care in Romania ar putea fi declarata oficial epidemie de gripa. Cert este deocamdata ca avem un record de infecții respiratorii. Este un record al imbolnavirilor pentru ultimii zece ani. Intr-o singura saptamana peste 140 de mii de persoane au fost depistate…

- Ministerul Sanatații a comunicat lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii disponibile in Romania. Este vorba despre: antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa. Alexandru Rafila a precizat ca epidemia de gripa in Romania ar putea fi declarata in viitorul apropiat pe baza datelor…

- Cred in Romania și Adevarul vor sa ofere romanilor o perspectiva noua asupra Zilei Naționale și asupra lor inșiși: perspectiva celor care Cred in Romania, datorita motivelor concrete adunate din intreaga țara.

- Modul cum intelege sa actioneze si sa conduca Martin Salamon ICR Tel Aviv este din nou pus la indoiala. Nemultumit de modul in care se desfasoara lucrurile pe plan cultural in Tara Sfanta, Andrei Potlog, director al Fundației Culturale Ideea Europeana, trimite o scrisoare catre membrii Consiliului de…