Cum ne ferim de propria recesiune

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari bucurii ale adulților, dar mai ales ale copiilor in sezonul estival o reprezinta balaceala in piscina. Aceasta activitate este o modalitate pe cat de distractiva, pe atat de relaxanta pentru petrecerea timpului liber in aer liber, departe de televizor, laptop, smartphone, tableta…

- De ce este nevoie pentru a deveni cosmonaut? Aceasta este o intrebare pe care și-au pus-o foarte mulți oameni inca de la inceputul epocii spațiale in anii 1960.Organizațiile spațiale din toata lumea iși propun in permanența sa trimita cosmonauți in spațiu, iar cei care ajung sa fie selectați pentru…

- Indiferent daca faceți sport, calatoriți sau pur și simplu stați la soare, este foarte important sa beți suficienta apa. Mai ales in circumstanțele in care temperaturile ating valori caniculare. Hidratarea este esențiala, in primul rand, pentru sanatatea inimii. Menținerea corpului hidratat ajuta inima…

- Indiferent daca sunteți un proprietar de casa care investește pentru prima data in instrumente de ingrijire a gazonului sau un profesionist cu experiența care dorește sa iși modernizeze arsenalul de echipamente electrice, probabil ca doriți o mașina de tuns iarba pentru a face amenajarea peisagistica…

- Concediul este, fara indoiala, momentul cel mai așteptat din an. Indiferent de destinația de vacanța aleasa, fie ca optezi pentru Grecia, Egipt, Maldive, litoralul romanesc sau munte, bagajele trebuie facute din timp. In felul acesta, nu vei fi presat de timp pe ultima suta de metri și nici nu riști…

- Bacalaureatul 2022 continua marți, 21 iunie, cu proba scrisa la matematica și istorie, in funcție de profilul candidaților. Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie - iulie, a anunțat Ministerul Educației.Absolvenții de…

- Norvegia va returna elicopterele militare NH90 pe care le-a comandat de la consortiul NHIndustries pentru ca fie sunt nefiabile, fie au fost livrate cu intarziere, au declarat vineri ministrul Apararii si seful armatei. Oslo a declarat ca va solicita, de asemenea, rambursarea a 5 miliarde de coroane…

- Alege sa te incalzești cu ajutorul unui șemineu fermecator și lasa-te purtat intr-un univers intim, guvernat de confort și caldura, alaturi de familie, prieteni sau persoana iubita. Adapostiți la focul natural al lemnelor care trosnesc imbietor, uita de toate problemele zilelor monotone și bucurați-va…