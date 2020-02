Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi și Poli Iași au remizat, scor 1-1, in primul meci meci din play-out. Leo Grozavu, antrenorul gazdelor, a criticat arbitrajul. Arbitrul Marian Barbu a comis doua gafe la primele acțiuni importante ale meciului, cate o eroare in defavoarea fiecarei tabere. In minutul 18 al partidei, Pavol Safranko,…

- V. Stoica Institutul Național de Sanatate Publica, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, a raportat saptamana trecuta o creștere foarte mare a numarului de imbolnaviri prin infecții respiratorii acute fața de nivelul așteptat. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate…

- Vremea pana acum, in Romania, neobișnuit de calda pentru luna februarie. Dar iata ca in prezent, cand suntem aproape de martie, avem de-a face cu o iarna tarzie. Aceste fluctuații ale temperaturilor nu fac bine nici naturii, nici organismului nostru. Care trebuie sa se adapteze rapid capriciilor vremii....

- ISTORIE… In majoritatea lecturilor pe care le-am parcurs in adolescenta si tinerete, Ucraina si ucrainienii erau frumos zugraviti si starneausimpatia lectorului. I-am considerat dintotdeauna prieteni ai romanilor si mi s-a parut fireasca sustinerea lor. Un punct de vedere deosebit l-am intalnit la Nicolae…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a venit la ședința Consiliului General cu halat medical și masca susținand ca așa intenționeaza sa se apere de virușii guvernamentali care indatoreaza țara pentru urmatorii 30 de ani.Citește și: Aroganța SUPREMA! Dana Budeanu: I-am dat share lui Ciolacu…

- Serviciul de Ambulanța Romania ii sfatuiește pe oameni sa evite contactul cu persoane care sunt racite sau au gripa, sa se spele pe maini, sa-și acopere nasul și gura cand stranuta, sa gateasca bine ouale și carnea, pentru a reduce riscul de infecție cu noul virus provenit din China, informeaza...

- Cauzele sunt multiple si variaza in functie de fiecare persoana in parte: Familia in care individul a crescut i-a oferit un mediu ostil de unde a invatat ca solutia conflictului este reprezentata de violenta. Declansarea efectului de catharsis ceea ce inseamna eliberarea tensiunilor acumulate in decursul…

- Cancerul, una dintre cele mai de temut afectiuni, poate fi invins daca este depistat timpuriu. Pentru ca de-a lungul timpului au aparut o multime de mituri despre cancer, este bine sa stim ce este adevarat si ce nu.