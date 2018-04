Cum ne ferim de DEPRESIE. Cel mai bun TRATAMENT

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, conform BBC.- in curs de actualizare

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adresat sambata, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, un apel catre toti liderii mondiali sa adopte pasi concreti pentru a realiza, pana in anul 2030, acoperirea universala cu servicii medicale. Aceasta asigura persoanelor de pretutindeni accesul la servicii…

- Ceea ce a definit ediția a doua a evenimentului coordonat ștințific de prof.univ.dr. Gabriel Adrian Popescu, avand ca organizator științific Societatea Romana de Microbiologie, a fost curajul de a spune lucrurilor pe nume. Au fost evidențiate provocarile momentului, faptul ca pentru Organizația Mondiala…

- Peste 900 de civili, printre care 188 de copii, au fost uciși de la lansarea, pe 18 februarie a unei ofensive de o rara intensitate din partea regimului sirian contra pozițiilor rebelilor din regiunea Ghouta Orientala, a spus, joi, Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Noul bilanț a luat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca in aceasta perioada cu temperaturi foarte scazute cele mai frecvente cauze de deces sunt boala coronariana, accidentele cerebrovasculare si afectiunile respiratorii.

- Rujeola a invadat Europa, unde s-a inregistrat o crestere incredibila a cazurilor in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Ceea ce ne doare insa și ne intereseaza in mod direct pe noi romanii, este ca țara noastra se afla, din pacate, pe primul loc in…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat lista anuala de afecțiuni letale care ar putea provoca urmatoarea epidemie, cerand totodata accelerarea cercetarii pentru gasirea tratamentelor optime pentru acestea. OMS a dat și o lista secundara de boli cu potențial periculos, unde cap de serie este gripa.

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat in 2017 ca numarul persoanelor care sufera de depresie a crescut cu 18%, ajungandu-se la 322 de milioane de oameni la nivel global. Motivele care cresc riscul ca depresia sa intervina in viața oamenilor sunt saracia, lipsa unui loc de munca, pierderea…