Stiri pe aceeasi tema

- Extradat recent in Romania, unul dintre cei mai periculoși interlopi de la noi, care de-a lungul anilor a semanat teroare in toate țarile europene in care și-a extins afacerile cu carne vie, a devenit o victima a virusului ucigaș COVID 19!

- Șapte morți și 231 de persoane infectate cu coronavirus, in Italia, potrivit celor mai recente date, publicate marți dimineața de presa din peninsula. Potrivit RAI News autoritațile au anunțat și primul caz inregistrat in sudul Italiei, la Palermo, la o turista care provine din Bergamo. Evoluția COVID-19…

- Pasagerii care vin din Italia - unde cinci persoane audecedat și peste 150 sunt infectate cu coronavirus, sunt verificate cand intrain Romania. La Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” suntanalizate mai multe probe de la persoane suspectate de infecție și inca seașteapta rezultatele. Ce se discuta…

- "Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…

- Autoritațile din Romania susține ca decizia Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) nu le-a luat prin surprindere, iar masurile ce se impun sunt deja puse in practica. Evoluția epidemiei declanșate de noul coronavirus aparut in China a determinat OMS sa se intruneasca ieri intr-o noua ședința, in…

- Autoritatile din Romania sunt in alerta din cauza virusului din China. In afara masurilor speciale impuse in aeroporturi si spitale, reprezentantii serviciului de Ambulanta ofera sfaturi inclusiv pe retelele de socializare despre cum sa prevenim infectarea cu virusul mortal.

- Fermieri despagubiți! Banii care au intrat in conturile crescatorilor de animale dupa ce aceștia au suferit pierderi insemnate și le-au fost luate suinele din exploatații sau din gospodarii! ANSVSA a transmis cea mai noua situație cu privire la evoluția pestei porcine africane la noi in țara, iar raportul…