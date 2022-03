MIRCEA PINTILIE: Am murit și am înviat în aceeași zi!

În luna februarie 2022 am avut parte de o experiența pe care nu o doresc nici unui dușman. În urma unui control medical complet am aflat că sunt la un pas distanţă de moarte. Dar am avut șansa să cunosc un profesor de la clinica de cardiologie vasculara adulți și copii din Târgu Mureș.… [citeste mai departe]