Cum ne ferim animalele de companie de șocul exploziilor de artificii Animalele de companie se sperie de zgomotele și luminile foarte puternice precum sunt cele provocate de petarde și artificii in noaptea de Revelion. Perioada sarbatorilor de iarna și in special zilele din ajunul Anului Nou sunt un adevarat coșmar pentru caini, dar și pentru stapani, din cauza zgomotului facut de petarde și pocnitori. Apogeul este atins in noaptea de Revelion, cand multe animale de casa și nu numai sunt traumatizate, unele chiar iși pierd viața sau raman cu sechele grave, din cauza exploziilor asurzitoare. Potrivit statisticilor asociațiilor pentru protecția animalelor, in noaptea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Noaptea de Revelion poate fi o trauma in randul necuvantatoarelor, acestea pot incerca sa fuga, se pot pierde, rani sau chiar pot deveni agresive, transmite IPJ Tulcea, printr-un comunicat de presa. Zgomotele puternice si luminile provoaca un stres major pentru acestea, fie ca sunt animale de companie…

Potrivit statisticilor asociațiilor pentru protecția animalelor, in noaptea dintre ani se inregistreaza cele mai multe cazuri de dispariții ale cainilor și pisicilor, fuga fiind prima reacție a animalelor terifiate, potrivit ziare.com."Orice ființa se sperie la terori bruște. Asta sunt artificiile si…

