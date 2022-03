Cum ne dăm seama dacă vine războiul? Care sunt semnalele de avertizare a populației Din 454 de sirene pentru avertizarea populației cate exista in București, doar 330 sunt funcționale. Mai mult, doar 187 sunt introduse intr-un sistem de alarmare și pot fi acționate de la distanța, restul fiind acționate doar de la fața locului. Din cele 454, Primaria Capitalei are in gestiune 278, 155 fiind funcționale. In bugetul pe anul 2022 au fost alocate circa 3 milioane de lei pentru ca sirenele sa fie reparate și sa poata fi acționate de la distanța. In ședința Consiliului General de luni, cand a fost aprobat bugetul Primariei Capitalei pe 2022, primarul general Nicușor Dan a propus un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

