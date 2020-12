Cum ne dăm seama dacă o mască ne protejează sau nu împotriva coronavirusului ANPC au atras de mai multe ori atenția ca pe piața din Romania se afla la vanzare maști neconforme. Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului vine cu sfaturi pentru consumatori astfel incat aceștia sa-și dea seama cand o masca ne protejeaza de transmiterea virusului. „Aș dori sa ii sfatuiesc pe consumatorii din Romania sa cumpere aceste maști doar din farmacii sau din magazinele cu raioane specializate pentru produse de protecție și, bineințeles, sa consulte site-ul ANPC-ului, unde avem o secțiune speciala unde sunt trecute toate aceste produse care au aparut pe alerte.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

