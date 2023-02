Regulile de comportare si masurile de protectie in caz de cutremur trebuie sa le realizam inainte de producere, pe timpul producerii cutremurului si dupa ce miscarea seismica a trecut. Principalele sfaturi pe care reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența le dau cetațenilor in caz de cutremur este sa nu intre in panica, sa iși pastreze calmul, sa ii linișteasca pe copii, pe batrani și pe femei. De asemenea, oficialii ISU spun ca este bine sa prevenim tendințele de a parasi camera sua locuința, deoarce faza seismica inițiala are o durata redusa, astfel incat, tocmai faza puternica…