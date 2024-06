Cum ne-au descris nemții, după meciul pierdut cu Belgia. Au folosit un singur cuvânt Romania a cedat in fața naționalei din Belgia, scor 0-2, in etapa a doua a fazei grupelor de la EURO 2024. Cu toate acestea, „Tricolorii” pastreaza șanse la calificarea in optimile de finala ale turneului final. Elevii lui Edi Iordanescu au inceput meciul de la 0-1, dupa ce „Dracii Roșii” au marcat dupa doar 74 de secunde, prin Tielemans, in urma unei mingi asezate de Lukaku. Nița a fost providențial in fața atacanților de zeci de milioane de euro ai Belgiei, iar Romania putea da lovitura la ocaziile lui Mihaila și Man. Reacții dupa Romania-Belgia: „Curajoși” și „Gol-Fulger” Nemții de la Bild… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

De la 22:00, ora Romaniei, pe RheinEnergieStadion din Koln, echipa naționala disputa azi al doilea meci din grupa E la EURO 2024. Dupa un 3-0 istoric in fața Ucrainei, tricolorii intalnesc Belgia!Echipa de start a Romaniei cu Belgia:Nița – Rațiu, Dragușin, Burca, Bancu – M. Marin – Man, Stanciu, R.

