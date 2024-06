Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Cologne Stadium din Koln, in Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Portarul "tricolorilor" Florin Nita a declarat, sambata seara, ca nationala Romaniei a luptat de la egal la egal cu Belgia, un "monstru al fotbalului", subliniind ca regreta ca nu a putut face fanii fericiti, informeaza News.ro."Am luptat de la egal la egal cu un monstru al fotbalului. Am pierdut, dar…

- Nationala Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European din Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe „Football Arena“ din Munchen, in Grupa E. Pentru tricolori urmeaza un meci extrem de important contra Belgiei, sambata, 22 iunie, la Koln, de la ora 22.00. In ultimul joc din grupa…

- Romania și Belgia se vor intalni sambata, 22 iunie, de la 22:00, in runda #2 a grupelor Campionatului European din Germania. Meira (22 de ani), sora fundașului central Radu Dragușin (22), este convinsa ca starurile din naționala „diavolilor roșii” vor avea viața grea in fața fratelui ei. Meira Dragușin…

- Fostul international Aurel Ticleanu, participant la editia din 1984 a Campionatului European, a declarat pentru AGERPRES, ca Romania are ultima sansa sa se califice in optimile de finala EURO 2024 din Grupa E, dar a precizat ca orice este posibil, elevii lui Edward Iordanescu demonstrand si in calificari…

- Generația de aur a belgienilor se apropie de finalul carierei, fara realizari notabile. Cea mai puternica adversara a Romaniei de la Euro pregatește o noua brigada de tineri jucatori care vor fi, cel mai probabil, prezenți la Campionatul European din vara. Totuși, nu trebuie neglijat faptul ca jucatori…