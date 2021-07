Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe gargarițe s-au adunat in stațiunea Mamaia, in dunele de nisip formate de valuri de-a lungul plajei. S-au adunat in grupuri numeroase și au dat iama pe cearșafurile turiștilor."Sunt exagerat de multe. Poate ca primavara a fost mai intarziata, au fost ploi, s-au imulțit foarte mult.Nu poți…

- Și plaja de la Navodari a fost invadata de insecte, atat buburuze, cat și albinele, potrivit Ziua de Constanța. Și pe plaja de la Navodari a fost plin de insecte astazi. Acolo nu numai buburuzele le-au dat de hac turiștilor ci și albinele, care intrau chiar pe sub haine.Sursa foto: ZIUA de ConstanțaIn…

- Statiunea Neptun are peste 60 de structuri de cazare, dintre care 27 de hoteluri de la doua la cinci stele si mai multe pensiuni si vile turistice cu o capacitate totala de 12.000 de locuri de cazare.

- ”Statiunea Neptun este, in ultimii ani, in plina dezvoltare, iar multe hoteluri au fost renovate. Daca statiunea Mamaia este renumita pentru cluburi, pentru distractie si pentru viata de noapte, Neptun se remarca drept un loc ideal pentru familiile cu copii. Turistii au aici la dispozitie un Luna Park,…

- Zeci de elevi militari de la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale si de la Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza Constanta se vor numara sambata, 5 iunie, si duminica, 6 iunie, printre voluntarii inscrisi pentru a participa la activitatile initiate si organizate de Asociatia…

- Incep lucrarile de reabilitare a litoralului romanesc al Marii Negre in stațiunea Eforie Sud. Acțiunea face parte dintr-un amplu proiect de largire a plajelor finanțat din fonduri europene și care valoreaza 800 de milioane de euro. Litoralul romanesc se va mari astfel cu inca 250 de hectare. Ministrul…

- Corina Martin, presedintele de onoare si Egevit Aslan, presedintele asociatiei RESTO, sunt invitatii nostri de astazi la ZIUA LIVE, pe ZIUAConstanta.ro si pe www.facebook.com ziuaconstanta.Asociatia Patronala RESTO Constanta a lansat Campania "Membru RESTO Locatie Sigura Noi ne am vaccinat ldquo;, pentru…

- Al doilea Paste in pandemie este sarbatorit anul acesta cu mai putine restrictii. Dorul de libertate si-a spus cuvantul. Soselele au fost luate cu asalt si multi romani au plecat de acasa sa petreaca in natura, la munte sau la mare. Potrivit datelor operatorilor din turism, au fost facute in jur de…