Cum ne alimentam sanatos de sarbatori /

Consumul in exces a alimentelor bogate in grasimi, in combinație cu alcoolul, afecteaza grav ficatul și pancreasul. Pentru a evita consecințele pentru sanatate, expertul in detoxifiere Oltea Boldureanu ne recomanda sa combinam bucatele din carne cu salate și sa mancam in cantitați mici produsele fainoase.

”Pe masa vom pune mai multe fructe și legume sau salate ușoare. Poate fi odin varza cu puțin marar saudin ridichii cu patrunjel. Sunt ușoare pentru organism și consumandu-le nu ești tentat sa mananci multa carne sau fainoase”.

Dupa…