Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, manifesta o exigența sporita pentru protejarea spațiului romanesc privind prevenirea introducerii si raspandirii...

- Piața medicamentelor, ajunsa și la noi la un nivel record, naște monștri. Atunci cand marketingul inventeaza boli, iar medicamentele sunt luate ca stimulente, totul se transforma intr-un malaxor de vieți consumate.

- Noul model de smartphone Huawei P20 lite este disponibil pe piata din Romania in trei variante de culoare – Klein Blue, Sakura Pink si Midnight Blue, cu preturi incepand de la 1.699 lei, a anuntat vineri Huawei Consumer Business Group. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, Huawei P20 integreaza un…

- Magistratii au decis soarta lui Radu Horia Camil , acuzat ca a tranzactionat ilegal doua „scuturi dacice de parada”, 145 de kosoni de aur si tabule antice din bronz. Camil a mai fost judecat intr-un dosar al aurului dacic, in care a fost acuzat de traficarea a doua bratari de aur si a mai multor tezaure…

- O piata agroalimentara din Arad a fost distrusa, vineri, de un incendiu violent pornit de la o ghereta de langosi, fumul dens degajat fiind vizibil din afara orasului. Vanzatorii si clientii s-au autoevacuat cand au izbucnit flacarile, insa incendiul s-a extins foarte repede din cauza acoperisului…

- De la crearea primul site web, in 1991, au trecut 27 de ani, in toata aceasta perioada specialistii in web design perfectionandu-se continuu. Atunci cand sunteti in cautarea unei companii specializate de web design,...

- Facebook ar putea intra și pe piața difuzoarelor smart din luna iulie iar sud-coreeni de la Samsung se gandesc - se pare, la o pereche de ochelari smart cu aplicație medicala. Zona de sanatate aduce pierderi unei...

- 6 tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele 3 zile din cauza consumului de etnobotanice. Specialiștii atenționeaza ca pe piața au aparut droguri noi, mult mai periculoase. Din cauza lor, acum 10 zile, un tanar a murit la spital.