Cum ne alegem Babele! Tradiții și obiceiuri la început de primăvara Babele sunt considerate personaje ale mitologiei populare romanesti si, inca din cele mai vechi timpuri, au fost vazute drept vestitoare ale primaverii. In stravechiul calendar roman, anul incepea odata cu prima zi a lunii martie, astfel ca babele reprezinta un nou inceput, dar si lupta dintre iarna si primavara, fapt ce duce la o instabilitate crescuta a vremii. Babele sunt in perioada 1 – 9 martie, atunci cand vremea este de obicei schimbatoare. Bunicii noștri cunoșteau ca primele zile din aceasta luna sunt fie prea friguroase, fie prea calde. Ei au numit aceste zile cu vreme schimbatoare, zilele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

