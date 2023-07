Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu din aceasta saptamana, seful Centrului Canadian pentru Securitate Cibernetica, Sami Khoury, a declarat ca agentia sa a vazut ca AI este folosita ”in e-mailuri de phishing sau in crearea de e-mailuri intr-un mod mai concentrat, in coduri rau intentionate (si) in dezinformare si dezinformare”.…

- La șase luni de la nebunia debutului ChatGPT, publicul inca nu poate decide daca inteligența artificiala este urmatorul boom de tip dot-com sau o mașinarie apocaliptica. Atat entuziasmul, cat și teama nu sunt corecte, subliniaza analiștii companiei de consultanța Fisher Investments. Inteligența artificiala…

- Cu discuțiile despre integrarea inteligenței artificiale și a industriei criptomonedei concentrandu-se mai ales asupra modului in care AI poate ajuta industria cripto in combaterea inșelatoriilor, experții nu reușesc sa acorde atenție faptului ca ar putea avea efectul complet opus. De fapt, Meta a avertizat…

- Popularul tabloid german Bild, cel mai bine vandut ziar din Europa, intenționeaza sa inlocuiasca o serie de posturi editoriale cu inteligența artificiala (AI), ceea ce va duce la sute de concedieri, scrie publicația britanica The Guardian.„Din pacate ne vom desparți de colegii ale caror sarcini in lumea…

- Sute de protestanți s-au adunat in Nuremberg saptamana trecuta ca sa asculte o predica scrisa și rostita de programul de inteligența artificiala ChatGPT, care le-a spus credincioșilor sa nu le fie frica de moarte, scrie Insider.

- CEO-ul OpenAI, Sam Altman, spune ca nu poate dormi de grija ca a facut ceva rau prin lansarea ChatGPT, din cauza pericolelor implicate de inteligenta artificiala, potrivit Business Insider și news.ro.Intr-o conversatie din timpul unei calatorii recente in India, Altman a spus ca este ingrijorat ca…

- Enias Cailliau a creat o clona virtuala a iubitei sale, Sacha Ludwig, dupa ce s-a inspirat din popularitatea in creștere a ChatGPT de la OpenAI și din valul urmator de chatbots cu inteligența artificiala axați pe personalitate.