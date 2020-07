Stiri pe aceeasi tema

- Diana Baicu, consultant in industria de infrumusetare, explica in ce mod este afectata pielea de purtatul zilnic al mastii, de orice tip, si ofera cateva solutii pentru prevenirea acestora.

- Medicul Adina Alberst susține ca informațiile furnizate de oficialii din Sanatate, potrivit carora purtatul maștii de protecție ii protejeaza pe cei din jur sunt false."Dragii mei, am scris, am spus, am detaliat de zeci de ori la TV... MASCA TREBUIE PURTATA PENTRU CA PROTEJEAZA PE CEL CARE…

- Cum ne afecteaza tenul purtatul maștii. Ce soluții exista pentru pielea uscata, grasa ori sensibila! Diana Baicu, consultant in industria de infrumusețare, explica in ce mod este afectata pielea de purtatul zilnic al maștii, de orice tip. Și ofera cateva soluții pentru prevenirea ori tratarea acestor…

- Maștile de fața pot reduce semnificativ transmiterea virusurilor respiratorii, dar pentru cei care poarta ochelari, masca poate fi o problema din cauza condensului. Exista insa soluții simple, care nu costa nimic.Conform statisticilor, 45% dintre romani poarta ochelari de vedere și, fara indoiala, toți…

- Purtatul indelung al mastii poate afecta pielea, deoarece bacteriile care ne apara pot deveni patogene in conditii de umezeala, spune dr. Rodica Olteanu, medic primar dermatolog la Spitalul Colentina, noteaza Mediafax.Dr. Rodica Olteanu, medic primar dermatolog la Spitalul Colentina, vorbește…

- Din cauza epidemiei de COVID-19, purtatul mastii a devenit obligatoriu, prin Ordinul publicat in Monitorul Oficial, vineri noaptea. Purtatul mastii mai multe ore pe zi poate fi dificil pentru cei cu diverse...

- Copiii cu varsta mai mica de 5 ani sunt printre cei exceptati de la purtarea mastii, dar si elevii si studentii in timpul orelor de curs, daca se respecta distantarea corespunzatoare, prevede un ordin comun al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Afacerilor Interne, informeaza AGERPRES . “In functie…

- "Purtatul mastii este foarte important. Cei care sunt infectati sau raciti ar trebui sa poarte tot timpul aceasta masca. Ramane sa vedem ce tip de masca vom purta. Mastile chirurgicale sunt destul de limitate si trebuie sa vedem de unde le procuram, sau putem vorbi despre mastile textile care pot…