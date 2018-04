Stiri pe aceeasi tema

- Ca orice femeie, știm ca iți dorești sa fii mereu intr-o forma de invidiat! Fie ca ești singura și ai o viața agitata, o cariera de construit și un grup de prieteni cu care iți petreci timpul liber, fie ca ești intr-o relație, sau ca ești o mamica activa, e important sa ai grija de sanatatea ta, pentru…

- Multi dintre noi putem sa trecem prin primele decenii de viata fara sa acordam o atentie semnificativa problemelor de sanatate care ar putea aparea, din cauza unui stil de viata haotic, asumandu-ne...

- Departe de ochii societații, zeci de mii de femei din Romania traiesc o viața in chin. Calai le sunt chiar oamenii care le-au jurat sa le protejeze. Așa apar, in spatele ușilor inchise, adevarate drame.

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- Somnul insuficient este una dintre cele mai frecvente probleme in randul adulților și poate fi cauzat de mai mulți factori. A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile…

- Psihologii au constatat ca cu cit mai mult timp iși petrec adolescenții in fața ecranelor smartphone-ului sau computerului, cu atit mai nefericiți se simt. Ei ii sfatuiesc pe adolescenții sa comunice mai mult și personal cu prietenii și sa practice sportul, pentru a-și imbunatați starea de sanatate.…