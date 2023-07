Stiri pe aceeasi tema

- ”De la era preindustriala incoace este cel mai cald an. Se așteapta ca anul viitor sa fie mai cald decat acest an. Se vorbeste de acest lucru ca si estimari. S-a ajuns, in unele zone din lume, la 53 de grade. (...) Din pacate, schimbarile climatice se vor lasa resimtite. O sa le simtim, o sa le vedem si trebuie…

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamina de canicula, in Europa fiind așteptate temperaturi de peste 40°C in Italia și fiind emise avertizari de canicula in Spania, in timp ce incendii devastatoare continua sa faca ravagii in Canada și California. Temperaturi de pina la 48°C sint așteptate la inceputul…

- ”Bine ati venit la cel de-al treilea seminar profesional al Asociatiei Institutiilor Supreme de Audit Francofone, pe care il organizam alaturi de colegii nostri de la Curtea de Conturi a Frantei, care asigura secretariatul general permanent al Asociatiei si colegii nostri din Senegal, care detin Presedintia…

- Meteorologii Accuweather anunța ca joi, in București, vor fi 40 de grade Celsius. Temperatura resimțita va fi, insa, ceva mai mare, de 41 de grade Celsius.Climatologul Roxana Bojariu avertizeaza cu privire la evoluția prognozei meteo pentru urmatoarea perioada. „Ma ingrijoreaza!”, transmite aceasta.Avertismentul…

- Schimbarile climatice, prin incalzirea temperaturilor globale, perioadele de canicula vor declanșa modificari in compoziția apelor Dunarii, dar și pericolul creșterii poluarii acestora.Temperatura si precipitatiile se vor schimba semnificativ in bazinul Dunarii, iar din cauza schimbarilor preconizate…

- Schimbarile climatice, prin incalzirea temperaturilor globale, perioadele de canicula vor declanșa modificari in compoziția apelor Dunarii, dar și pericolul creșterii poluarii acestora.Temperatura si precipitatiile se vor schimba semnificativ in bazinul Dunarii, iar din cauza schimbarilor preconizate…

- Meteorologii eu emis o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, averse torentiale valabila sambata in estul si sud-estul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei, in zona Carpatilor Orientali si estul Carpatilor Meridionali O avertizare cod galben de instabilitate atmosferica…

- In restul teritoriului, cerul va fi variabil spre senin și ploile slabe se mai pot semnala doar cu totul izolat in Oltenia și in Moldova. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in timpul zilei in regiunile extracarpatice, dar de scurta durata și asociate ploilor. Maximele de azi se…