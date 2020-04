Calitatea aerului pe care il respiram joaca un rol important in menținerea unei stari de sanatate bune pe tot parcursul vieții.Un studiu recent citat de New York Times arata ca pacienții infectați cu coronavirus, care au locuit in zone cu niveluri mari de poluare inainte de pandemie sunt mult mai predispuși sa moara din cauza contaminarii decat pacienții din zone cu aer mai curat. Acesta este primul studiu care subliniaza o legatura clara intre expunerea pe termen lung la poluare și rata de deces din cauza Covid-19. De aceea, este esențial sa conștientizam și sa acordam o mai mare importanța aerului…