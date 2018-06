Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Angliei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, duminica, dupa ce a surclasat reprezentativa statului Panama cu scorul de 6-1 (5-0), la Nijnii Novgorod, in Grupa G....

- Selectionata Columbiei a fost invinsa neasteptat de echipa Japoniei, cu scorul de 2 1 1 1 , marti, pe Mordovia Arena din Saransk, in Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, informeaza Agerpres.ro. Niponii s au impus prin golurile marcate de Shinji Kagawa 6 penalty si Yuya Osako 73 , in conditiile…

- Departamentul de Stat al SUA ii avertizeaza pe cetatenii americanii aflati in Rusia ca in urmatoarea luna, in timpul Cupei Mondiale la fotbal, ar putea avea loc atentate teroriste, dar totusi nu a fost mentionat un atac...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu presedintele rus, Vladimir Putin, si cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul vizitei pe care o va efectua saptamana viitoare in Rusia, unde in plus va asista la o partida din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, transmite agentia…

- Rusia a inceput cum nu se poate mai bune Cupa Mondiala pe care o organizeaza. Nationala pregatita de Stanislav Cherchesov s-a impus cu 5-0 in fata Arabiei Saudite, in meciul de deschidere al turneului final, la Moscova.Este cel mai clar succes inregistrat intr-o partida inaugurala a Cupei Mondiale.…

- Cu o zi inainte de startul Campionatului Mondial din Rusia, unde tara gazda va evolua in meciul de deschidere impotriva Arabiei Saudite, fostul mijlocas defensiv, Nana Falemi, a stat de vorba cu ProSport despre startul Cupei Mondiale. Fostul jucator al Stelei a dezvaluit cine ar vrea sa castige…

- Cine este gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Al 68-lea Congres al FIFA, gazduit miercuri la Moscova, va decide prin vot gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2026, urmand sa aleaga intre candidatura Marocului si cea comuna a SUA, Canadei si Mexicului. ACTUALIZARE 13 iunie. SUA, Canada și Mexic…

- CM 2018 bate deja la ușa, iar intreaga lume este dornica sa știe care va fi cea mai buna echipa din lume. Profesorul brazilian Moacyr Alvim a realizat o cercetare impreuna cu Paulo Cezar Carvalhom, de la Școala de Matematica Aplicata din cadrul Fundației Getulio Vargas (FGV), pentru a incerca sa…