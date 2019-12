Cum mergeam cu uratul

Stiri pe aceeasi tema

- Ca și in urma cu un an Asociația Impreuna pentru viitor Bacau a adus o raza de bucurie pentru copiii ce provin din familii cu situații materiale precare dar și batranilor singuri. In toate locurile pe unde au ajuns voluntarii asociației i-a insoțit ”Moș Craciun”, care a dat binețe și a vorbit cu toții…

- Ilie Nastase iși aduce aminte cu nostalgie de sarbatorile de Craciun din copilarie, cand moșul nu era atat de darnic, ca in vremurile de azi. Nu primea jucarii sau haine, ci un fruct sau niște biscuiți. Se distra in schimb la colindat, unde spera sa primeasca bani.Copilaria in perioada lui Ceaușescu…

- In Statiunea Slanic Moldova, in zilele de 19-20 decembrie a.c., politistii au organizat si desfasurat o campanie intitulata “ Fii si tu Moș Craciun”. Politistii s-au mobilizat pentru a oferi o mica bucurie copiilor mai putin norocosi din localitate. In schimb au castigat noi prieteni si au primit zambete…

- L-am intrebat pe nepoțelul meu de la grupa mare: „Moș Craciun exista?” S-a uitat atent la mine și… „Nu știu ce sa zic, bunicule! Anul trecut ziceam ca exista. Acum…” Pastișand titlul filmului comedie-drama „A fost sau n-a fost?”, i-am intrebat pe mai mulți adolescenți și tineri: „A fost sau n-a fost…

- Ce locuri de munca ofera, astazi, un sat locuitorilor sai? In afara de cocoșatul spinarii pe camp, ce alternativa are un tanar locuitor al unei așezari rurale din Romania? Cateva posturi de cadru didactic, cateva de funcționar, tractoriști, poate 3-4 gestionari, 1-2 asistenți medicali, ca medic nu prea…

- Conform datelor furnizate de organizația județeana PSD Bacau, dupa ce au fost inregistrate rezultatele a peste 90% din secțiile de votare, Viorica Dancila a obținut 41% din voturile bacauanilor, iar Klaus Iohannis, 59%. Organizația județeana PNL Bacau a comunicat ca mai sunt 30 de secții de la care…

- Cu prilejul ,,Zilei Armatei Romaniei”, Garnizoana Bacau in colaborare cu autoritațile locale organizeaza o serie de activitați. Astfel, in data de 24 octombrie 2019, la Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” din municipiul Bacau, incepand cu ora 10.00, va avea loc in Sala 13, un Simpozion cu titlul ,,25…

- In toamna lui 2014, flota militara suedeza demara operațiunea „Vulturul”, de vanatoare a unui presupus submarin rusesc care s-ar fi strecurat in apele teritoriale ale țarii. Ministrul Apararii, Peter Hultqvist, a acuzat „incalcarea grava și serioasa a teritoriului suedez”, comandantul suprem Sverker…