Cum merge contrabanda cu cereale a Rusiei în Marea Neagră Navale rusești exporta alimente din Crimeea in moduri care eludeaza sancțiunile internaționale. La inceputul acestei luni, o nava numita Fedor a trecut la sud prin Bosfor inainte de a se opri la Bandirma, un port turcesc aflat la sud de Istanbul. Vrachierul rus transporta 9.000 de tone de porumb, pe care l-a livrat cumparatorului local […] The post Cum merge contrabanda cu cereale a Rusiei in Marea Neagra first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea si costurile de productie mai ridicate arata ca recolta de cereale a Romaniei va fi oarecum mai redusa decat productia buna inregistrata anul trecut, dar inca asigura excedent suficient pentru exporturi, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, intr-un interviu acordat Reuters. Romania…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a fost primit miercuri de omologul sau turc Mevlut Cavusoglu pentru a discuta problema crearii de coridoare securizate in Marea Neagra, in vederea facilitarii exporturilor de cereale blocate in porturile ucrainene de navele Rusiei și de minele aflate in largul…

- Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii producatori…

- „Luptele continua pe insula Zmiinyi, cunoscuta și sub numele de Insula Șerpilor, Rusia incercand in mod repetat sa iși consolideze garnizoana expusa aflata acolo. Ucraina a lovit cu succes apararea aeriana rusa și navele de aprovizionare cu drone Bayraktar. Navele de reaprovizionare ale Rusiei au o…

- Ucraina și UE au discutat despre luarea unor ”masuri imediate pentru a debloca porturile ucrainene in vederea exportului de cereale”, dupa ce blocada rusa a porturilor din Marea Neagra i-a forțat pe exportatorii de cereale sa gaseasca alte soluții pentru transportul marfurilor, transmite BBC. Discuțiile…

- Rusia a transmis o filmare in care s-ar afla marinari supraviețuitori de pe crucișatorul Moskva. Aceasta a fost nava amiral din Flota Marii Negre. Vasul s-a scufundat joi, acum trei zile, dupa ce a izbucnit un incendiu la bord. Filmarea prezentata de Rusia pare a reda o ceremonie care a avut loc intr-un…

- Viktor Medvedciuk, politician ucrainean pro-rus care era dat ca fiind succesorul lui Zelenski dupa capitularea Ucrainei, a fost arestat. El a fusese acuzat de inalta tradare pentru desfasurarea de afaceri ilicite in peninsula Crimeea anexata de Rusia, dezvaluirea de secrete de stat si activitați in…

- "Proiectul de acord nu este gata pentru trimiterea la o intalnire la varf", a declarat negociatorul sef al Rusiei, Vladimir Medinski, pe contul sau de Telegram. "Repet iar si iar: pozitia Rusiei privind Crimeea si Donbas ramane NESCHIMBATA", a scris el. Moscova doreste o Crimee rusa si un Donbas independent.Pe…